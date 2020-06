Na madrugada de hoje (30), uma carreta tombou na BR 392 em Caçapava do Sul, próximo a região das caieiras. O motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos do acidente e acabou falecendo no local.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar a rodovia e os demais órgãos de segurança para fazer a ocorrência da morte. Segundo informações a vítima é um Caçapavano, identificado como José Carlos Pereira Nobre de 57 anos. O corpo foi encaminhado para Cachoeira do Sul para necrópsia.