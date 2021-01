Um acidente ocorreu na BR-392, em São Sepé, na tarde de quarta-feira, dia 13. Segundo informações do Jornal do Garcia Online, a ocorrência envolveu um carro com placas de Santa Maria e um caminhão com placas de Cruz Alta.

O caçapavano Fernando Tolfo viajava para trabalhar em Santa Maria quando avistou o motorista do caminhão acidentado às margens da rodovia pedindo que diminuísse a velocidade. Segundo Fernando, o caminhoneiro lhe relatou que o carro seguia no sentido Caçapava-Santa Maria em alta velocidade, na contramão, e, mesmo tentando evitar o acidente saindo para o acostamento, o carro acabou colidindo com o eixo traseiro do caminhão, perdeu o controle, bateu no barranco de pedra e caiu na pista lateralizado.

Doutor em enfermagem, Fernando foi o primeiro a prestar socorro ao motorista do carro. Ele relatou que teve de entrar pelo para-brisa traseiro para aplicar manobras de imobilização de cervical. Em seguida, uma médica que também viajava pela rodovia o auxiliou no atendimento.

Como o local do acidente não tinha sinal de celular, eles tiveram que pedir a outros motoristas que seguissem viagem e chamassem o resgate quando conseguissem utilizar seus telefones. Ainda de acordo com Fernando, quando as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram, o motorista do carro foi levado para o hospital de São Sepé, onde foi entubado. Devido à gravidade dos ferimentos, ele deveria ser transferido para o Hospital Universitário de Santa Maria, mas não resistiu.

Foto: Débora Halberstadt/Jornal do Garcia