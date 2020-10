A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Caçapava reuniu os setores de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Fiscalização para discutir os boletins epidemiológicos desta semana, que registraram aumento no número de casos em relação às semanas anteriores. De acordo com a epidemiologista Sandra Bairros, na semana de 31 de agosto a 06 de setembro, foram 15 casos; de 07 a 13 de setembro, 14 (devido à demora na entrega de exames pelo Lacen); de 14 a 20 de setembro, sete; de 21 a 27 de setembro, oito; e, nesta última semana, 15. Ainda segundo a epidemiologista, esse aumento se deve ao uso incorreto de máscaras, a não higienização correta e constante das mãos e às aglomerações e junções clandestinas que vêm ocorrendo.

A Secretária de Saúde, Inês Salles, informou que as campanhas para o uso correto das máscaras serão intensificadas, pois, nos últimos dias, muitas pessoas as estão usando no queixo ou sequer as utilizando. Também será feito um trabalho intensivo da Vigilância Sanitária a partir de sábado, dia 03, nas ruas centrais, para alertar sobre a importância do uso da máscara, do distanciamento nas filas e da entrada controlada em comércios. Com a redução de casos, notou-se uma sensação de mais liberdade da população em relação ao vírus e às medidas, o que pode ter ocasionado o aumento de contaminados. Outra medida que deverá ser tomada é a realização de barreira sanitária no feriado prolongado de 12 de outubro.

Algumas autorizações concedidas esta semana, como a volta às aulas nas escolas particulares que apresentaram projeto de retorno e a realização de jogos de bocha e sinuca, estão suspensas devido ao registro de aumento, conforme o Decreto Municipal assinado na quinta-feira, dia 01.

A Secretaria de Saúde informou que, apesar do aumento de casos positivos, o mesmo não ocorreu com outros dados, como os de internação. Caso haja crescimento destes números, medidas mais restritivas poderão ser tomadas.

Informações: Prefeitura Municipal