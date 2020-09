Uma agente comunitária de saúde foi agredida a socos enquanto trabalhava, na Vila Progresso. Segundo o relato da vítima, ela teria ido até a casa de uma família da localidade para explicar como era realizado o seu trabalho, já que o morador teria reclamado de sua atuação, fazendo críticas em redes sociais e denúncia na Câmara de Vereadores.

A agente diz que ao chegar foi recebida pelo dono da casa e conversavam cordialmente em frente à residência, quando apareceu o filho do homem, que passou a agredi-la com socos e pontapés.

Com medo, ela foi embora e conta que, enquanto saía, foi insultada e ameaçada de mais agressões. A mulher, de 45 anos, sofreu lesões na perna, na cabeça e no rosto e quebrou a prótese dentária que usava. Ela passou por exames no Pronto Atendimento e registrou ocorrência na Delegacia de Polícia.

A Secretaria da Saúde informou que prestou assistência à servidora, que foi agredida em horário de trabalho. Também a Procuradoria do Município foi colocada à disposição da vítima para ajudar nas providências legais.