A Prefeitura anunciou mais um drive-thru de vacinação para aplicar primeiras doses. Desta vez, quem deve comparecer à praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang amanhã, dia 01 de maio, das 9h às 13h, são as pessoas de 60 e 61 anos residentes no Centro ou no interior do município. Quem for se vacinar pode participar da Campanha Vacina Solidária e doar 1kg de alimentos não perecíveis.

A vacinação para pessoas dessa faixa etária nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) deve começar na segunda-feira, dia 03 de maio. O agendamento dos idosos acamados deve ser feito nas ESFs ou pelos telefones 3281-1480 e 3281-2175.

Segundo a Prefeitura, ainda não há previsão de quando Caçapava receberá vacinas para aplicação da segunda dose.