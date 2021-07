A Prefeitura anunciou um novo drive-thru de vacinação contra a Covid-19 para amanhã, dia 17, das 13h às 16h30min, na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang. Desta vez, receberão as primeiras doses as pessoas de 38 e 39 anos atendidas pela Policlínica, moradoras do Centro ou do interior do município. Nos Postos de Saúde (ESF), a vacinação para esta faixa etária deve iniciar na segunda-feira, dia 19. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Caçapava deve receber ainda hoje, dia 16, 500 doses de vacinas enviadas pelo Governo do Estado para serem utilizadas como primeiras doses.

E atenção! Se você deveria receber a segunda dose da AstraZeneca até o dia 30 de julho, faça como o Amancio Meireles (foto abaixo) e se dirija até a Policlínica ou sua ESF para antecipar a vacinação. A antecipação visa garantir melhor resposta imune contra a variante Delta.

Informações e imagem: Imprensa Prefeitura