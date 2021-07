Caçapava recebeu 1.160 doses de vacinas da AstraZeneca na quarta-feira, dia 14, para antecipar a aplicação de segundas doses. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, quem tem mais de 60 anos e data de vacinação marcada para até 30 de julho já pode procurar sua unidade de saúde (Policlínica ou ESF). Para se vacinar, é obrigatório presentar o CPF ou o Cartão SUS e carteira de vacinação.

A decisão de adiantar o intervalo entre a primeira e a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer foi tomada na última segunda-feira, dia 12, durante reunião da Comissão Intergestores Bipartite, com representantes do Estado e dos municípios. O objetivo é garantir melhor resposta imune para a variante Delta, uma vez que foram detectados dois casos suspeitos desta cepa no Estado e outros estão em análise.

Ainda de acordo com a Assessoria, sobre o prosseguimento da aplicação de primeiras doses, nenhuma informação oficial havia sido repassada pelo Estado até a tarde desta quinta, dia 15.

Imagem: Imprensa Prefeitura