A Prefeitura informou na tarde de quinta-feira, dia 13, que prosseguirá com a aplicação de segundas dose da vacina contra a Covid-19 da CoronaVac no sábado, dia 15, das 8h às 14h. Serão vacinadas as pessoas que estavam agendadas originalmente para as datas entre 26 e 29 de abril e que retiraram as senhas entre 161 e 280 na Policlínica.

Também no sábado, iniciará a vacinação de pessoas com comorbidades e de faixa etária entre 45 e 49 anos atendidas pela Policlínica. Nas Estratégias da Saúde da Família (ESFs), começará na segunda-feira, dia 17. Para receber a dose da vacina, é obrigatório apresentar atestado médico ou laudo de exame de até seis meses atrás que comprove a doença, carteira de vacinação e CPF.

Para quem deveria ter recebido a segunda dose em 30 de abril, as fichas começam a ser distribuídas na sexta-feira, dia 14.

Informações e imagens: imprensa Prefeitura