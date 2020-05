Na manhã desta quinta-feira (28), Caçapava do Sul receberá novamente a desinfecção em pontos de possível foco de Covid-19. Através de uma parceria do município com a empresa Desinservice Saúde Ambiental, os trabalhos estão agendados para terem início às 10h, e serão realizados nas proximidades do Hospital, Pronto Atendimento, ESFs, supermercados e farmácias, e demais locais que tem maior fluxo de pessoas.

A ação em parceria com a empresa Desinservice, não terá custos ao município desta vez, pois segundo o empresário Jefferson Hoffmann, proprietário da empresa, a ação tende a fortalecer o combate contra o coronavírus, dando mais segurança as pessoas que por algum motivo precisam sair as ruas.

“As pessoas estão paralisadas, com medo, sem poder trabalhar, sem poder sair de casa. Construímos junto com o Poder Público de Caçapava, um plano de ação. Como consequência direta, ambientes mais seguros promovendo a tranquilidade para sua população” destaca Jefferson.

Informações: Prefeitura Municipal