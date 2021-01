Após protesto organizado pela direção das escolas particulares de Caçapava na terça-feira, dia 26, a Prefeitura informou, através de uma nota, que as atividades escolares não serão retomadas no município sem que haja a garantia de vacinas aos educadores e demais trabalhadores das escolas e de segurança aos alunos.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul informa que na tarde desta terça-feira, dia 26, ocorreu um protesto organizado pela direção das escolas particulares de Caçapava do Sul para pressionar o Poder Público ao retorno das aulas presenciais. Vale salientar que protesto é um ato legal e que foi recebido com tranquilidade pelo Executivo, e, que desde o início da Pandemia, a Prefeitura vem dialogando com todos os setores, inclusive da Educação privada e pública, e com as direções das escolas particulares para que as atividades retornem ao normal.

Porém, a Prefeitura Municipal salienta que, apesar do início da vacinação, que é destinada a grupos de acordo com o Estudo feito pelo Ministério da Saúde, e da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, e que estes grupos iniciais não têm previsão de vacinação para Professores e Servidores da Educação (que entrariam na linha de frente de contato direto com a população correndo riscos de infecção) e que não é previsto, em todo mundo, vacina para menores de 18 anos, a princípio, não há previsão do retorno das aulas.

A Prefeitura, como órgão responsável por garantir o Direito à saúde de sua população não pode colocar em risco a vida de crianças e adultos em prol de grupos favoráveis ao retorno das aulas, mas que não garantem assistência plena de tratamento de saúde a essas pessoas caso haja infecção e necessite de tratamento.

A Prefeitura salienta ainda que tem dialogado com a Secretaria de Saúde, de Educação, com Comitê de Combate ao Covid-19 de Caçapava do Sul e com as regiões de Saúde (8ª Coordenadoria) e Educação (13ª Coordenadoria), além do Sindicato dos Professores de Caçapava do Sul (Sinpronc – que também é contrário ao retorno, conforme afirma a Presidente Dolores Stell) estudando meios seguros do retorno das atividades.

Sabemos que a Educação transforma vidas, mas é preciso que haja vidas para que ela possa ser o agente de transformação!