Município tem mais dois casos anticorpos e um PCR confirmados

A Prefeitura Municipal, através do Setor de Epidemiologia de Caçapava do Sul, confirma mais três casos positivos de Covid-19 no Município. Destes, 2 casos são de pacientes que testaram para anticorpos, ou seja, não transmitem mais o vírus. O Outro teste é de PCR, paciente que está em isolamento e sendo monitorado, bem como também estão monitorados seus familiares.

Com os novos casos, sobe para 13 o número de confirmados. Também sobe o número de monitorados para 20 (antes eram 14). Há três pessoas da área da Saúde, em investigação (a espera de testes PCR), e em isolamento, pois tiveram contato com pessoas que testaram positivo e apresentaram sinais gripais.

O teste de PCR positivo, é de um médico de Santa Maria, que também atende no Hospital Dr. Victor Lang, e que realizou exame em Santa Maria por estar com suspeita de Covid-19, após o resultado positivo, está em isolamento na cidade que reside.

OBSERVAÇÃO: A comunicação da Prefeitura informou que o Boletim Epidemiológico é atualizado toda vez que novos pacientes testam positivo e que, os laboratórios (particulares ou o do Estado, Lacen) remetem estes resultados ao setor responsável na Saúde. Vale ressaltar, ainda, que todos estes casos são obrigatoriamente informados ao Estado, o que tira a dúvida de informações desencontradas e falsas espalhadas pelas redes sobre pacientes que não estariam noticiando como positivo.

Informações: Prefeitura Municipal