A Prefeitura atualizou na segunda-feira, dia 05, o cronograma de vacinação contra a Covid-19. Na terça-feira, dia 06, serão vacinadas as pessoas com 46 anos ou mais; na quarta-feira, dia 07, as pessoas com 45 anos ou mais; na quinta-feira, dia 08, as pessoas com 44 anos ou mais; na sexta-feira, dia 09, pela manhã, as pessoas com 63 e 64 anos receberão as segundas doses e, à tarde, as pessoas com 43 anos ou mais receberão as primeiras.

De terça a quinta-feira, a vacinação ocorre na Policlínica das 7h30min às 17h, e nos Postos de Saúde (ESFs) das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. Na sexta-feira, os locais serão o CTG da Escola Estadual Nossa Senhora da Assunção e as ESFs, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h. É obrigatório apresentar CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura