Professora, Diretora de Escola, Socióloga, Supervisora Escolar, Secretária de Município da Educação e Cultura e Coordenadora Acadêmica.

Augusta Maria de Lima Marques nasceu em Caçapava do Sul no dia 14 de novembro de 1935, filha de Damásio Trindade de Lima e Adalgisa da Costa Walmarath de Lima. Casou com Necy Chaves Marques em 24 de julho de 1957, de cuja união nasceram os filhos Elson Iberê, Carlos Augusto e Marco Antônio.

Augusta Maria de Lima Marques cursou a Escola Normal Regional, o Técnico em Contabilidade, sendo também licenciada em Estudos Sociais e Ciências Sociais pela Universidade da Região da Campanha – URCAMP, em Bagé, e pós-graduada em Supervisão Escolar pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), em Porto Alegre. Também participou de inúmeros cursos de extensão, simpósios, seminários, encontros, fóruns e congressos.

Augusta iniciou sua carreira profissional na Escola Santíssimo Nome de Jesus. Mais tarde e por quase 20 anos, atuou na Escola Estadual Professora Januária Leal, onde foi diretora por 10 anos e coordenadora do Curso Supletivo durante dois anos.

No ano de 1986, assumiu o cargo de Coordenadora Acadêmica da URCAMP, oportunidade em que foi agraciada com o diploma de Honra ao Mérito, conferido pela Rádio Caçapava.

Foi Secretária de Município da Educação e Cultura em 1989, ocasião em que foi escolhida pelos colegas secretários da Assudoeste, como sua representante na região; e ocupou o cargo de diretora da escola de 1º e 2º graus da URCAMP, nesta cidade, de 1993 a 1998.

Augusta também recebeu o troféu Perfil 94, com destaque na área da Educação; o diploma de Consagração de Preferência e Simpatia Pública, em 1996; homenagens de Honra pela Coordenação da X Feira do Livro e pelas direções da escola Professora Januária Leal e da URCAMP, em 1999.

A professora Augusta Maria de Lima Marques, após sua aposentadoria, ainda continuou atuando por mais 13 anos na educação.

Em reconhecimento à sua dedicação na área da educação, como detentora de cargos públicos e de estabelecimentos de ensino, Augusta Maria de Lima Marques foi homenageada nesta cidade com a denominação da Rua nº 225, setor 25, paralela a Rua Aparício Varela, no loteamento Cidade Jardim, através da Lei Municipal 2576, de 30 de março de 2010, numa proposição da vereadora Rosane Coradini Abdalla; e o Instituto Municipal de Educação e Ensino Fundamental localizado à Rua General Osório, 522, recebeu o seu nome conforme a Lei Municipal 3493, de 30 de dezembro de 2014, por sugestão da Secretaria de Município da Educação, numa indicação do Executivo Municipal à época, através de projeto apresentado pelo vereador José Sidnei Menezes. No referido prédio existiu a Escola Santíssimo Nome de Jesus, na qual a professora Augusta fez parte da primeira turma de formandos da Escola Normal Regional, onde também teve a oportunidade de trabalhar por vários anos.

Augusta Maria de Lima Marques faleceu em 02 de julho de 2006, aos 70 anos de idade.

Por Fátima Jovane Nunes – Pesquisadora