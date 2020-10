De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Caçapava hoje, dia 07, o número total de casos de Covid-19 subiu para 495. Destes, 36 são considerados ativos. Já os testes com resultado negativo somam 3.153. O número de pessoas monitoradas subiu para 198, o de curados para 448 e o de hospitalizados para quatro. Onze caçapavanos já faleceram devido à doença.

Com 3.678 exames feitos, 30 pessoas ainda aguardam resultado. Segundo a Prefeitura, o aumento no número de casos em investigação tem relação com o fechamento emergencial de comércios que registraram casos. Nos últimos dias, a Vigilância Sanitária fechou dois estabelecimentos para que passem por desinfecção.

De acordo com o setor de epidemiologia de Caçapava, o número de casos tem subido na região. Santa Maria e São Sepé passaram para a bandeira vermelha e deverão fazer lockdown. Se o contágio em Caçapava permanecer crescente nas próximas semanas, medidas mais restritivas serão tomadas.