Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na quarta-feira, dia 09, há mais oito casos ativos de Covid-19 em Caçapava em relação ao informativo anterior (segunda-feira, dia 07), totalizando, neste momento, 81 pessoas transmitindo o vírus. Destas, uma está internada em Santa Maria.

Também de acordo com o Boletim, com 5.303 exames realizados, 4.508 são negativos e 775 positivos, ou seja, 16 a mais que na segunda-feira. O número de curados chega a 675 e o de óbitos permanece em 19. Outros 20 exames aguardam resultado. Há, ainda, 87 pessoas sendo monitoradas e isoladas por manter contato direto com contaminados.

A Secretaria Municipal da Saúde alerta para a necessidade de manter os cuidados para combater ao coronavírus, como higienizar frequentemente as mãos, usar máscara de forma correta e evitar aglomerações. A Fiscalização Sanitária, em parceria com a Brigada Militar, está realizando ações para que sejam cumpridas todas as medidas de saúde pública. Desobedecer às normas sanitárias decretadas pode ocasionar autuações e processo