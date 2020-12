Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na quarta-feira, dia 16, o número de casos ativos de Covid-19 em Caçapava chega a 113, ou seja, 23 a mais que no informativo anterior (segunda-feira, dia 14). Já o número de internações aumentou de dois para quatro. Os pacientes estão em hospitais de Santa Maria (2) e Caçapava (2).

Também segundo o Boletim de quarta-feira, 5.572 testes já foram realizados, 4.722 são negativos, 24 aguardam resultado e 826 são positivos (30 casos a mais que no anterior). Destes, 694 estão curados, e o número de óbitos permanece em 19. Ainda há 113 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas estão isoladas.

De acordo com a Epidemiologia, no início da pandemia, as pessoas acometidas por Covid-19 eram, na maioria, idosos. Mas agora, são jovens. Caçapava tem registrado casos em crianças, sendo três nos últimos 15 dias. O Comitê de Combate ao Coronavírus acredita que essa incidência se deva a eventos familiares e junções, e reforça a necessidade de proteção de cada cidadão, do uso correto de máscaras mesmo quando há visita de familiares, de que se evitem aglomerações e de que se higienize as mãos sempre que se tenha contato com outra pessoa, ou mesmo em ambientes de uso comum.