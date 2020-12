Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na sexta-feira, dia 18, quase todos os números relativos à Covid-19 em Caçapava aumentaram. O único inalterado é o de óbitos, que permanece em 19. Todos os dados são comparados ao informativo anterior (quarta-feira, dia 16).

Com 5.727 testes realizados (155 a mais), o total de casos positivos chega 849 (23 a mais). Destes, 127 são ativos (14 a mais), sendo cinco pessoas internadas (um a mais) em Santa Maria (2) e Caçapava (3), e 703 curados (nove a mais).

Também de acordo com o Boletim, 4.793 são negativos (71 a mais) e 85 aguardam resultado (61 a mais). Ainda há 157 pessoas sendo monitoradas (44 a mais) por manter contato direto com infectados. Elas estão isoladas.

O Comitê de Combate ao Coronavírus alerta que o uso de máscara é obrigatório mesmo quando em visita a familiares, e reforça o pedido para que as pessoas higienizem corretamente as mãos sempre que em contato com outra pessoa ou que estejam em ambientes de uso comum. E pede, também, que se evitem aglomerações para que a taxa de infecção, que está em alta há mais de quatro semanas, diminua.

A Vigilância Sanitária, em parceria com a Brigada Militar, fiscalizou vários comércios na tarde desta sexta-feira, dia 18, e alguns foram fechados devido a funcionários testarem positivo para Covid-19. Esses locais passaram por desinfecção e todos os trabalhadores serão testados. Caso não haja surto de Covid-19, os estabelecimentos serão liberados para funcionamento.

Informações: Prefeitura Municipal