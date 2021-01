Na edição da semana passada (sexta-feira, dia 15), a Gazeta noticiou o pedido de ajuda do Santos FC para manter sua escolinha aberta. O principal desejo é um centro de treinamento com uma boa estrutura para melhor atender às crianças. Em entrevista, Daniel Bittencourt Oliveira, auxiliar técnico do time, disse que dois vereadores haviam se prontificado a ajudar ao clube.

Nesta semana, um deles, o vereador Antonio de Almeida Filho (Lelo – MDB) destinou à escolinha R$13.820,00 através de uma emenda individual no orçamento do município para o esporte.

– Acredito que as principais formas de inclusão social são a educação e o esporte. O esporte ensina objetivos, trabalho em equipe e disciplina. No caso específico da escolinha, conheço o trabalho desenvolvido ao longo de aproximadamente 38 anos, e sei das dificuldades que sempre tiveram e do agravamento da situação nos dias atuais. A escolinha Santos está na iminência de encerrar suas atividades por falta de condições financeiras de seus coordenadores e pela falta de incentivo do poder público. Acredito que esse recurso possa ser útil para a manutenção desse projeto tão importante, para que possa continuar existindo e atuando na inclusão social de crianças e adolescentes em nosso município – declarou o vereador.