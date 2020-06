Fotos: Catherine Vargas

As Barreiras Sanitárias estão sendo realizadas no município durante toda esta semana e seguirá diariamente, esta é uma ação conjunta da Secretaria de Saúde junto a Vigilância Sanitária e Gabinete do Prefeito, e visa conter o avanço da pandemia do coronavírus na cidade.

Na ação está ocorrendo trabalho de aferição de temperatura das pessoas, desinfecção dos veículos, além da doação de máscaras para pessoas que não tem no veículo, também é feita a orientação para todos os cidadãos sobre a importância do uso do EPI na prevenção do covid-19.

A Prefeitura informou que na RS-357 (em direção a Lavras do Sul), as barreiras não estão ocorrendo, pois o município vizinho também está fazendo na mesma rodovia.

“Esta ação conjunta que estamos fazendo na entrada da cidade é mais forma de fazer que o vírus não se propague em nossa cidade, pois como eu sempre digo, não mediremos esforços em proteger o máximo nossa comunidade do coronavírus”, disse o Prefeito Giovani Amestoy.

Informações: Prefeitura Municipal