A Brigada Militar atendeu uma ocorrência de roubo a uma farmácia no inicio da noite de hoje (13), segundo a polícia um indivíduo chegou ao local como se fosse um cliente normal, e após ter sido atendido pela funcionária da farmácia , anunciou estar armado e pediu que fosse entregue o dinheiro do caixa a ele.

A funcionária atendeu o pedido entregando uma quantia em espécie ao autor do crime, que saiu correndo do local. Posteriormente, a funcionária do estabelecimento deslocou ate a sede do 3° Esq P Mon para relatar e confeccionar o registro, sendo que de posse das características os policiais militares fizeram buscas ao suspeito, mas não obtiveram êxito.

A BM informou que nenhum dado a mais será repassado para que não prejudique investigação futura do acontecimento.

Informações: BM