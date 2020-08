Na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 15h30min, a Brigada Militar de Caçapava do Sul, com apoio do efetivo do Expediente Administrativo, cumpriu um mandado de prisão expedido pela 1º Vara Judicial de Caçapava do Sul, e prendeu um homem, natural de Caçapava, de 34 anos.

O homem possui antecedentes criminais por: quatro lesões corporais, dois desacatos, um incêndio, três ameaças, um furto de veículo, dano ao patrimônio público, duas vias de fato e por três danos, furtos e arrombamento de residência.

Informações: BM