Foto: Divulgação BM

A Brigada Militar durante patrulhamento de rotina e após receber a denúncia que comunicava que um indivíduo foragido chegaria a uma residência no Bairro São João, deslocou nas proximidades do local informado.

Sendo visualizado o homem desembarcando de um veículo e deslocando ate o endereço informado, momento que foi realizada busca pessoal no individuo sendo encontrado consigo 01(um) revólver Cal. 38, sem numeração e mediante identificação do homem ratificada a situação de foragido.

Na sequência foi realizada uma revista no interior da residência, onde o foragido esta residindo, local que estava habitado por duas jovens, sendo uma com 19 anos, natural de Sapucaia do sul e outra de 20 anos, natural de Rio Grande. Durante revista no interior do ambiente foi encontrado drogas, dinheiro, balanças de precisão e celulares.

O local já vinha sendo alvo de denúncias pela prática de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na delegacia de policia civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante para os envolvidos.

Informações: BM