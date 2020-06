Na tarde desta quarta-feira (24), por volta das 12h50min a Brigada Militar de Caçapava, foi informada por uma vítima, sobre um indivíduo vestindo um moletom escuro, com uma mochila nas costas e com uma máscara preta de um grupo automotivo da cidade, que havia entrado em seu local de trabalho e mostrado a genitália para a mesma, no momento ela se assustou com o fato e o mesmo foi embora, logo após a vítima divulgou nas redes sociais tal informação.

Posterior a Sala de Operações do 3º Esquadrão recebeu informações que o individuo suspeito havia sido localizado por populares que estavam o acompanhando, foi então que a guarnição deslocou até a Rua Bento Gonçalves, onde efetuou a abordagem do mesmo.

Uma das vítimas compareceu ao local e reconheceu o autor do ato obsceno, trata-se de um homem de 18 anos, natural de Porto Alegre, com residência em Caçapava do Sul, sem antecedentes criminais, o qual recebeu voz de prisão dos Policiais Militares, sendo necessário o uso das algemas devido o estado eufórico do detido, que alegava ser inocente.

O homem foi encaminhado ao HPS para realização do auto de exame de corpo de delito e após foi apresentado juntamente com as demais partes na Delegacia de Polícia local, onde o fato foi devidamente registrado.

Após a postagem da vítima nas redes sociais surgiram outras duas vítimas que o reconheceram, sendo que uma delas alegou ter sido perseguida pelo acusado, pouco tempo antes da prisão efetuada pela Brigada Militar no dia de hoje, e outra que afirmou ter sido constrangida pelo mesmo na semana passada, em seu local de trabalho.

Informações: BM