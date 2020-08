Nesta segunda-feira (24), por volta das 9h, a Guarnição de Serviço, juntamente com a Guarnição da Patrulha Escolar, deslocaram até a Escola Eliana Bassi de Melo, localizada no Bairro Floresta, por solicitação da Diretora, pois a mesma havia constatado um dano em uma porta dos fundos da escola e suspeitava que houvesse alguém no local e que fatos como esse estavam se tornando rotineiro com danos praticados na escola por delinquentes e usuários de droga.

Em averiguação no local indicado, foi abordado um indivíduo do sexo masculino, de 18 anos, natural de Caçapava do Sul, com antecedentes criminais por furto arrombamento a estabelecimento comercial e outro indivíduo de 19 anos, também natural de Caçapava, sem antecedentes. Durante revista pessoal em uma mochila de propriedade do jovem de 18 anos, foram encontrados os seguintes objetos: 27 porções de maconha, totalizando 49g, sete pedras de crack, quatro comprimidos de êxtase, totalizando 3g, três pontos de LSD, um celular Samsung, R$20,00 , três termômetros e uma câmera filmadora, e com rapaz de 19 anos foi encontrado somente um celular Samsung.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, e apreendido o material ilícito, logo após encaminhados os indivíduos ao HPS onde realizaram AECD e posterior apresentados na DP local, onde o fato foi devidamente registrado e o APFD lavrado para o autor.

Informações e imagem: BM