Na noite desta última terça-feira (21), por volta das 20h40min a Guarnição de Serviço do 3º Esquadrão de Polícia Montada – Brigada Militar de Caçapava do Sul, foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de roubo residência, sendo que ao chegar no local do fato fizeram contato com a vítima, que narrou ter sido amarrada pelos punhos e acorrentada.

A vítima ainda informou que seu carro, um GM/Celta de cor branca foi roubado, e nele levaram diversos itens da casa, como uma TV, tapetes, louças e praticamente todas as suas peças de roupas e sapatos. Segundo a vítima, pelos menos quatro criminosos entraram na residência, um apartamento localizado no centro da cidade, sendo que um deles era mulher, e um masculino estava de boné azul com camisa listrada.

A vítima ainda informou que enquanto os itens roubados eram carregados para o carro dela, ela era mantida sob a mira de um revolver por esse indivíduo do boné azul. Que em dado momento, o indivíduo armado coagiu a vítima a enviar uma serie de áudios para o telefone celular de seu namorado, terminando o relacionamento, e posteriormente áudios para o seu ex-companheiro, dizendo que estava sendo sequestrada e que ele deveria dar dinheiro para os criminosos. A vítima informou que achou tudo isso muito estranho, e que desconfiava que tudo foi orquestrado pelo seu ex-companheiro, o qual possui medidas protetivas em seu desfavor.

Que diante disso, efetuaram buscas no intuito de encontrar o carro roubado, sendo que ao passar nas proximidades da casa do suspeito apontado pela vítima viram ele dentro de seu carro, no momento que outro indivíduo embarcava, indivíduo este de boné azul e vestindo uma camisa listrada. Que ao notar a aproximação da viatura, o suspeito acelerou e tentou fugir, mas foi abordado em frente ao Cemitério das Catacumbas.

Que realizaram a abordagem no veículo, e nesse momento além de suspeito apontado pela vítima identificaram outro individuo, o qual foi reconhecido com absoluta certeza pela vítima quando apresentado na Delegacia de Polícia. Todos os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Socorro, onde realizaram auto de exame de corpo de delito e posterior apresentados da Delegacia de Polícia Civil onde os fatos foram devidamente registrados.

Informações: BM