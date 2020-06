Foto: Divulgação BM

Na tarde de domingo(21), por volta das 15hs a Guarnição de Serviço do 3º Esquadrão de Polícia Montada – Brigada Militar de Caçapava do Sul, efetuou a abordagem de três indivíduos suspeitos, um deles com antecedentes criminais por outros crimes e posse de entorpecente 4x, outro com antecedentes criminais por posse de entorpecentes 2x, ambos de 21 anos e um menor de 14 anos com antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Durante a busca pessoal foi localizado com os dois maiores de idade a importância de R$ 72,00, 16g de maconha fracionada, e com o menor infrator 4g de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos maiores e apreendido o menor, sendo todos conduzidos até o HPS, onde realizaram auto de exame de corpo de delito e posterior foram todos apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos apreendidos.

Informações: BM