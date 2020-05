Por volta das 19h50min, de hoje (12), a Guarnição de Serviço da Brigada Militar de Caçapava do Sul, atendeu a um chamado na Rua Baltazar de Bem, centro, no local foi feito contato com a vítima, o qual relatou que sofreu uma tentativa de roubo e foi agredido por dois indivíduos.

Após a realização de buscas na região a Guarnição localizou dois suspeitos, segundo a polícia, já conhecidos pela vasta ficha criminal que possuem, ambos foram reconhecidos pela vítima como os autores da tentativa de roubo e da agressão.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos autores do crime, os quais juntamente com a vítima foram conduzidos ao HPS e posterior a DP para registro. Após os trâmites legais do referido registro às partes foram liberadas.

Fonte: Brigada Militar CP