Na noite do dia 24, após receber várias denúncias de que haviam indivíduos de fora da cidade traficando drogas a Guarnição de Serviço durante patrulhamento visualizaram um dos acusados na porta de uma residência e o mesmo foi abordado.

Dentro da casa estavam o outro suspeito e um menor, durante a busca na residência foi encontrado em uma mochila 17 (dezessete) pedras de Crack e 05 (cinco) buchas de cocaína, os mesmos confessaram que estavam no local para vender drogas para facção dos manos a mando de um padrinho que está preso no Prédio Estadual de Caçapava do Sul, mas não sabem dizer quem é.

Segundo os suspeitos o menor estava no local pois era usado para a venda do entorpecente. Diante do fato foi dada voz de prisão aos acusados e encaminhados ao HPS juntamente com o menor, posterior foram apresentados na Delegacia Polícia.

Informações: BM