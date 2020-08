Na tarde deste domingo (23), por volta das 13hs, uma Guarnição Brigada Militar de Caçapava do Sul juntamente com uma equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Municipal deram início a uma operação que durou até as 19hs.

Durante a referida operação, deslocaram até as localidades do Pinheiro e Seivalzinho, locais onde existem denúncias de aglomerações e desrespeito ao Decreto Municipal para evitar o avanço da Pandemia do Covid-19. Nos locais, foram orientadas as pessoas presentes, bem como a Vigilância Sanitária autuou um estabelecimento, bar e cancha de bocha no Seivalzinho, por não possuir alvará e ser local de aglomeração de pessoas. Na operação foram abordados e fiscalizados 03 veículos e identificadas 07 pessoas.

Segundo a BM, ações desse tipo prosseguirão por tempo indeterminado, tanto na área rural, quanto urbana do município, sempre que a Brigada Militar e/ou a Secretaria Municipal de Saúde receberem denúncias de descumprimento do Decreto Municipal.

Informações: Prefeitura Municipal