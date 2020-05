Na noite do dia 16, sábado, a Guarnição de Serviço da Brigada Militar de Caçapava do Sul, recebeu a informação de que um individuo faria uma entrega de drogas para o tripulante de um veiculo na Rua Cel. João Guedes.

Diante dos fatos os policiais efetuaram campana no local e por volta das 21h30min abordaram um homem, com o qual durante a revista pessoal foi encontrado o valor de R$26,00 (vinte e seis) em moeda corrente e um pino de substancia com características de cocaína, o qual afirmou que momentos antes ter feito entrega de um pino para outro indivíduo, junto com o acusado estava outro indivíduo, com o qual nada foi encontrado.



Os dois indivíduos foram conduzidos ao HPS local, onde realizaram auto de exame de corpo de delito e posterior foram apresentados na DP.

Informações: Brigada Militar