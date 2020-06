Foto: Divulgação

Na tarde de ontem (24), a Guarnição de Serviço da Brigada Militar de Santana da Boa Vista foi acionada via fone 190 para atender uma ocorrência de lesão corporal – Maria da Penha, na localidade de Serra dos Vargas, chegando ao local encontrou a vítima, proprietária da residência, onde foi localizado uma grande quantidade de munição.

Cerca de 300 cartuchos de calibre 12, um cartucho calibre 22, um cartucho calibre 38, 30 cartuchos calibre 20, buchas plásticas e papelão para recarga de cartuchos, cerca de 3kg de chumbo 3T, cerca de 3kg de chumbo 5, cerca de 1kg de chumbo 7, cerca de 100g de pólvora, quatro cartuchos calibre 28, e carregado um aparelho para espoletar, 298 espoletas 209, 93 espoletas tupan número 5, 11 choke calibre 20 com uma chaveta, sete medidas para pólvora, uma porção de cera para lacrar cartucho, uma tabela de peso de medida de pólvora, um kit manutenção para limpeza de armamento, um calibrador de cartucho calibre 20, dois tocadores de pólvora, 11 cartuchos de calibre 20 vazios, três cartuchos recarregados, cerca de três sacolas de cartuchos usados calibre 12, cerca de 130 cartuchos, dois cartuchos vazios de calibre 38, um martelo de alumínio, uma carabina de ar comprimido calibre 5.5, um virolador calibre 28 CBC e um tatu.

O material foi apreendido e apresentado na delegacia de polícia de Santana da Boa Vista, onde foi feito o registro juntamente com a Maria da Penha. A vítima foi atendida no HPS de Santana da Boa Vista, de onde após tratar as lesões foi liberada. O autor das lesões e proprietário dos objetos apreendidos não se encontrava mais no local.

Informações: BM