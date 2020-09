A Brigada Militar e a Fiscalização da Prefeitura de São Sepé flagraram um evento com cerca de 30 pessoas no domingo (06), em São Sepé. O caso, que surgiu após uma denúncia anônima, aconteceu na sede da AFUMUSS. De acordo com o registro algumas pessoas chegaram a sair correndo do local ao avistar a fiscalização. O grupo, composto na maioria por jovens, disse que só estava em um almoço de confraternização, sem exceder a lotação do local.

Na denúncia recebida, a informação era de que entre os participantes estariam funcionários de um frigorífico que recentemente teve diversos casos de covid-19. Apesar da denúncia, apenas um jovem se identificou como funcionário, mas ressaltou ter testado negativo para o vírus. Uma pessoa se identificou como responsável por autorizar a confraternização, já que o espaço pertence a uma associação.

A Brigada Militar confeccionou um termo circunstanciado em razão do descumprimento ao artigo 268 do Código Penal.

Participantes questionam versão

Segundo o site O Sepeense uma das pessoas que esta no local, destacou que as medidas de segurança estavam sendo respeitadas. O número de participantes seria 20 pessoas, segundo informou, e não houve fuga de alguns membros do grupo, em contradição à informação da BM. Em relação a pessoa que seria funcionário do frigorífico, esta teria passado por dois testes que tiveram resultado negativos de covid-19.

Informações: O Sepeense