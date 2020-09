Durante o feriadão da Independência, a Brigada Militar de Caçapava, junto com as equipes de Fiscalização Sanitária realizaram mais uma ação com foco no cumprimento das normativas previstas em decretos estadual e municipal de combate a pandemia do coronavírus.

Os trabalhos tiveram como foco desta vez aglomerações e o não uso de máscara por pedestres em vias públicas, e o cumprimento do Toque de Recolher em vigor no município que é das 23h às 6h, o qual proíbe a circulação de pessoas a não ser por motivo de deslocamento de trabalho ou saúde.

Ao todo 18 pessoas foram notificadas e/ou autuadas por não usar o EPI (máscara) ou por ocasionarem aglomerações, 6 estabelecimentos comerciais notificados por descumprirem o decreto, 2 veículos abordados e identificados.

Informações e imagens: BM