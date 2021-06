Nas últimas 72 horas, as equipes da Brigada Militar (BM) e da Vigilância Sanitária que realizam ações de prevenção à Covid-19 em Caçapava flagraram diversas irregularidades sanitárias.

Segundo a BM, na sexta-feira, dia 18, foram recebidas denúncias anônimas de que uma festa estaria começando em uma residência na Rua Sete de Setembro, no Centro. Uma guarnição foi até o local, onde encontrou aproximadamente 20 jovens que não utilizavam máscaras. O proprietário foi identificado e notificado, a festa encerrada e os participantes dispersados.

Ainda na sexta-feira, a Vigilância Sanitária flagrou cerca de dez pessoas aglomeradas em via pública, sem usar máscara e compartilhando bebidas alcóolicas. Elas foram autuadas, e as bebidas apreendidas e descartadas.

Na mesma noite, uma distribuidora de bebidas foi encontrada em funcionamento após o horário permitido, causando aglomeração de pessoas. A empresa foi autuada e fechada.

Já no sábado, dia 19, outra distribuidora de bebidas foi autuada e fechada por estar descumprindo os decretos. Também um bar localizado na Estrada do Salso foi autuado e interditado após a BM e a Vigilância Sanitária receberem denúncias de que uma festa estava ocorrendo no local.

Na região da Rua Bento Gonçalves, ao lado da Praça Osvaldo Aranha, por várias vezes aglomerações foram dispersadas, e algumas pessoas foram autuadas por insistirem em descumprir as normas sanitárias.

Na madrugada de domingo, dia 20, a Vigilância Sanitária flagrou uma festa com aproximadamente 11 pessoas em uma residência na região da Aviação. Ao avistarem o veículo da fiscalização, os convidados começaram a se dispersar. O proprietário da residência foi orientado e notificado.

Informações: Brigada Militar de Caçapava do Sul