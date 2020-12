A Brigada Militar (BM) e a Vigilância Sanitária atenderam a diversas denúncias de uma festa clandestina que ocorria na noite de ontem, dia 13, em propriedade privada nas Caieiras, desobedecendo aos decretos municipais. No local, havia aproximadamente 40 pessoas, que foram identificadas, assim como o responsável pelo estabelecimento e pela festa. O evento foi encerrado, as pessoas dispersadas e um Termo Circunstanciado lavrado conforme disposição do artigo 268 do Código Penal, que trata sobre infringir determinações do poder público destinadas a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa.

Informações e imagens: Vigilância Sanitária