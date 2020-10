A Brigada Militar (BM) e a Vigilância Sanitária realizaram uma operação no Centro de Caçapava durante o último final de semana. Nos três dias, os agentes da Vigilância orientaram o público e distribuíram máscaras. Já os policiais autuaram nove veículos por infrações como alteração de suas características originais, condutor flagrado conduzindo com a habilitação suspensa ou não possuir habilitação, automóveis com problemas de licenciamento e uso de equipamento de som em volume que perturba o sossego público.

Informações e imagens: BM