Na madrugada desta segunda-feira (03), por volta das 03h04min a Guarnição da Brigada Militar de Caçapava do Sul, foi acionada via telefone de emergência, por uma senhora de 62 ano, a qual informou que estava sendo ameaçada de agressão física pelo seu filho, de 38 anos, em sua residência localizada na Rua Dos Parreirais, no Bairro Floresta.

Chegando ao endereço citado a Guarnição encontrou as partes, sendo dada voz de prisão ao autor das ameaças, o qual possui antecedentes criminais por: receptação, ameaça-violência doméstica, lesão corporal, posse de entorpecentes e outros crimes, sendo o mesmo conduzido até o HPS onde realizou auto de exame de corpo de delito e depois foi apresentado na DP local, onde o fato foi devidamente registrado e o auto de prisão em flagrante delito lavrado.

Informações: BM