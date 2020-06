A Brigada Militar foi acionada, as 15h da tarde de hoje (13), para verificar a situação de dois indivíduos que estavam no interior do Cemitério Municipal tentando arremessar drogas para o interior do Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Diante dos fatos os policiais militares deslocaram até o cemitério para realização da abordagem aos indivíduos, os quais ao perceberem a presença da Brigada Militar tentaram se evadir do local, porém foram abordados, revistados e identificados pela guarnição.

Foi encontrado com os homens, um estilingue bodoque e 19 buchinhas de maconha. A polícia dee voz de prisão ao homem de 49 anos e fez a apreensão do jovem de 17 anos, ambos naturais de Caçapava.

Após apreenderem as drogas, o estilingue e dinheiro que estavam na posse dos indivíduos, deslocaram à Delegacia de Polícia Civil para confecção do registro, onde foi lavrado flagrante para o homem de 49 anos de idade, sendo que o menor ficara a disposição da justiça em liberdade.

Informações: BM