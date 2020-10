Após receber uma denúncia na noite de ontem, dia 08, a Brigada Militar prendeu um homem de 26 anos no Centro de Caçapava. Ele é natural do município e possui antecedentes criminais.

Conforme a denúncia, o homem estaria próximo a um estabelecimento comercial com uma arma de fogo. Ao abordarem o suspeito, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições intactas e deram voz de prisão a ele, que foi apresentado na Delegacia de Policia Civil para registro e conduzido ao Presidio Estadual de Caçapava do Sul.