Durante os dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de junho, a Brigada Militar de Caçapava do Sul realizou a Operação Baluarte, a qual teve por objetivo o combate e a prevenção da criminalidade em todo o município, bem como a fiscalização do cumprimento das normas vigentes nos Decretos Estadual e Municipal em virtude da pandemia do Covid-19, evitando principalmente as aglomerações em locais públicos.

A Operação Baluarte ocorreu em todos os dias citados, no período entre às 18h e 02h do dia seguinte, sendo empregado exclusivamente na Operação 06 Militares Estaduais e 03 Viaturas por noite.

Foram realizadas barreiras de fiscalização de trânsito, fiscalização a estabelecimentos comercias, abordagens a pedestres em atitudes suspeitas e em locais de aglomeração de pessoas.

A Operação Baluarte foi encerrada às 2h de hoje, 29 de junho, tendo como resultado a abordagem e identificação de 144 pessoas; 39 veículos abordados e fiscalizados; 15 autos de Infrações de Trânsito lavrados; 5 veículos recolhidos; 5 estabelecimentos comerciais fiscalizados; 6 Prisões em flagrante, sendo elas 02 por adulteração de sinal identificador de veículo, 01 cumprimento de mandado cível, 01 por embriaguez ao volante e 02 por posse de entorpecente (TCs).

