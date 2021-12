A Brigada Militar (BM) deu início à Operação Papai Noel na segunda-feira, dia 06, em todo o Estado. Segundo a BM, as ações, que ocorrem anualmente, visam trazer mais segurança no período de Natal, quando aumenta o movimento no comércio e, como consequência, crescem os indicadores criminais. Para isso, é intensificada a presença de policiais junto a locais de risco de forma a inibir ações delinquentes.

Foto: BM/Divulgação