Da tarde de ontem (05), por volta da 15h30min, após receber informações que teriam alguns indivíduos suspeitos escondidos em uma residência, na localidade do Durasnal/Barrocada. O mesmo local onde em outubro de 2018, durante uma operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal, foi presa uma quadrilha fortemente arma, dentre as armas apreendidas se encontrava um fuzil calibre 5,56 e grande quantidade de munição.

Após receber as informações uma Guarnição do 3º Esquadrão de Polícia Montada – Caçapava do Sul, com apoio de uma Guarnição da Força Tática do 6º Regimento de Polícia Montada – Bagé, e de duas Guarnições da Polícia Rodoviária Federal, deslocaram até o local para averiguar a veracidade das informações.

Chegando no local, iniciaram uma verificação, momento em que um dos moradores da localidade visualizou os Policiais Militares se aproximando da residência e efetuou um disparo de arma de fogo na direção dos Policiais Militares, sendo revidado imediatamente pelo Policiais da Força Tática, que em princípio nenhum atingiu o autor, que fugiu para o mato.

Durante as buscas pelo suspeito as Guarnições chegaram em uma residência, local onde também foram encontradas as armas na ocasião da ocorrência de 2018, sendo que o mesmo franqueou a entrada dos Policiais Militares que durante as buscas encontraram no interior da residência uma espingarda da marca Rossi, calibre .36, 07 (sete) cartuchos intactos do mesmo calibre, 14 (quatorze) cartuchos deflagrados, 01 (um) cartucho intacto calibre .44, insumos para recarga, e fardas (calça e gandola) do Exército Brasileiro, sendo que o proprietário da residência alegou que o material pertence ao seu filho, o qual foi indiciado e preso em 2018 e atualmente se encontra em liberdade.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor da posse irregular de arma de fogo e munição, o qual após conduzido ao HPS para realização do Auto de Exame de Corpo de Delito, foi apresentado juntamente com os objetos apreendidos na Delegacia de Polícia Civil de Caçapava do Sul.

Informações: BM