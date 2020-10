A Brigada Militar (BM) realizou a prisão de dois homens por tráfico de drogas na tarde de ontem, dia 10, no Centro de Caçapava. Após receber denúncia de que um veículo estaria transportando drogas para lançá-las para dentro do pátio do Presidio do município, os policiais o abordaram nas proximidades do local.

Dois homens de 20 e 26 anos, naturais de Caçapava, estavam no automóvel. Durante a revista, os policiais encontraram doze buchas de maconha, uma ponta de carregador de celular e uma porção individual de maconha. A dupla foi presa em flagrante e encontra-se no Presidio Estadual de Caçapava do Sul.

Informações e imagens: BM