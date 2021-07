Um homem foi recapturado pela Brigada Militar (BM) hoje, dia 12, no Bairro Floresta. Segundo a BM, ele estava foragido do Presídio Estadual de Caçapava do Sul desde o dia 27 de junho, e uma denúncia anônima levou ao seu paradeiro. Após a realização de diligências para correta identificação do local em que o foragido se encontrava, duas guarnições da BM foram até a residência, onde o localizaram. Ele se entregou sem resistir.

Ainda de acordo com a BM, o homem cumpre pena por homicídio doloso e latrocínio. Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde o fato foi registrado e, após os trâmites legais, foi levado de volta ao Presídio.

Foto: Brigada Militar/Divulgação