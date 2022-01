Dois homens foram presos na manhã de hoje, dia 22, por receptação. Segundo a Brigada Militar (BM), a guarnição de serviço recebeu a informação de que teria ocorrido um acidente de trânsito na Rua do Aterro, envolvendo uma motocicleta possivelmente furtada. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um dos homens junto à motocicleta, que possuía ocorrência de furto. Ao ser abordado, o suspeito informou que o outro homem seria o autor do furto e que ele havia sido socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em virtude do acidente.

Também de acordo com a BM, os policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram ao Pronto Atendimento, onde o outro homem foi localizado, também recebendo voz de prisão. Ambos possuem antecedentes criminais. Após atendidos e medicados, eles realizaram o exame de corpo de delito, foram conduzidos à Delegacia para registro da prisão em flagrante por receptação. e e encaminhados ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul.

Ainda conforme a BM, a motocicleta foi removida ao depósito do Detran.

Foto: BM/Divulgação