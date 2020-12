Após receber uma denúncia, ontem, dia 14, a Brigada Militar (BM) recuperou parte dos objetos furtados da Escola Maria José da Rosa (Vila Henriques) no dia 11. Eles estavam abandonados em um terreno. Durante as diligências, os policiais identificaram o possível autor do furto. A investigação está a cargo da Policia Civil.

Informações: BM