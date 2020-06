A Secretaria de Saúde da Prefeitura, através do Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, atualizou nesta segunda-feira (29), os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município. Foram feitos mais de 1.199 testes no município, somando os testes da rede pública e privada.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 147 para 153, com o registro de 6 novos casos, sendo que, destes, são 95 confirmados positivos através de testes rápidos , e 58 através de exames PCR, que se mantem igual ao boletim anterior. Em investigação, havia um caso, hoje são 3 aguardando resultados.

O número de negativos subiu de 970 para 1041 e atualmente 61 caçapavanos estão recuperados do covid-19. O total de quantidade de testes rápidos e PCRs realizados também subiu de 1.120 para 1.199 testes. No total são 208 pessoas em monitoramento e 5 em investigação.

A Epidemiologia informou ainda que há atualmente 4 pessoas internadas nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr Victor Lang e que dois pacientes estão em leitos dos hospitais credenciados pelo Estado e referência em Covid-19 para a Região em Cachoeira e Bagé, respectivamente.

Confira o boletim:

Informações: Prefeitura Municipal