O prefeito Giovani Amestoy atualizou os dados do boletim epidemiológico do município, na noite de hoje (06), através de uma transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura Municipal. De acordo com o boletim em Caçapava, 197 pessoas testaram positivos para coronavírus, mas destas, 143 pessoas já estão recuperadas. Existem ainda quatro casos em investigação e 157 pessoas em monitoramento. O boletim também contabiliza mais de 1500 testes realizados no município, entre rede pública e privada.

A Epidemiologia informou ainda que há atualmente quatro pessoas internadas nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e três pessoas que foram transferidas para hospitais regionais, um Bagé e dois Cachoeira do Sul. Dois paciente que estavam internados, um em Santa Cruz e outro em Cachoeira receberam alta hospitalar.

Durante a transmissão o prefeito também anunciou novas medidas para o combate a pandemia, entre elas um canal para denuncias através do whatsapp (55) 99718 1394 que estará disponível a partir de amanhã (07), onde a população poderá relatar situações onde ocorra o descumprimento do decreto municipal e das regras do distanciamento controlado.

Giovani também informou que a partir de quarta-feira (08), a tenda de triagem localizada na Capela Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Pronto Atendimento, disponibilizará um médico para atendimento das 8h as 20h.

A aquisição de uma UTI Móvel pelo município, através de valores recebidos via emenda parlamentar do Deputado Marlon Santos, também foi divulgada durante a transmissão, segundo o prefeito será um investimento de mais de R$300 mil, e também será disponibilizada uma equipe médica especializada para atuar na UTI Móvel. A Secretária de Saúde, Inês Salles, anunciou que já deu início no trâmite para a compra da UTI Móvel, que será usada para auxiliar no combate a Pandemia do Covid-19.

Confira o boletim atualizado: