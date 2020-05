Paciente transferido para Lajeado testa Positivo para Covid-19

O paciente de 62 anos que foi transferido para a cidade de Lajeado com suspeita de covid-19 (coronavirus) testou (PCR) Positivo, conforme o Boletim do Hospital Dr. Bruno Born, onde ele está internado. Desta forma, sobe para 10 o número de pacientes que testaram positivo para covid-19 em Caçapava do Sul.

Ainda de acordo com o boletim médico, ele está bem, não faz uso do respirador e deverá receber alta em breve para continuar o tratamento em isolamento no Município de Caçapava do Sul.

O boletim Epidemiológico do Município emitido nesta quarta-feira (27), informa que, com este novo caso, subiu de 9 para 10 o total de pacientes positivos para covid-19 em Caçapava, sendo que o número de monitorados em isolamento domiciliar caíram de 16 para 14 e atualmente não tem nenhum paciente novo suspeito. Vale ressaltar que o Boletim Epidemiológico não é diário, mas, sim, quando tem novos casos confirmados.

A Secretária de Saúde informou que, com a aproximação do inverno e com o aumento de casos confirmados nos últimos 10 dias, será feito nos postos de Saúde, Hospital, Policlínica, Pronto Atendimento e Hospital Materno uma nova sanitização, pois são os pontos mais propícios de proliferação do vírus. A rodoviária, que é o ponto de maior acesso de pessoas de fora do Município também receberá a desinfecção.

Confira o novo Boletim Epidemiológico:

Informações: Prefeitura Municipal