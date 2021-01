O Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura passou a contabilizar o número de vacinados contra a Covid-19 em Caçapava. Até o momento, 118 pessoas já receberam a primeira dose e, em 28 dias, receberão a segunda. A vacinação começou na terça-feira, dia 19, em cerimônia restrita realizada na Policlínica.

Segundo o Boletim publicado na quarta-feira, dia 20, o total de positivos para Covid-19 no município é de 1.069, três a mais que no informativo anterior (segunda-feira, dia 18). Destes, 128 são casos ativos, sendo sete pacientes hospitalizados em Caçapava (4), Santa Maria e Cachoeira do Sul (em UTI). O número de recuperados é de 920, e o de óbitos permanece em 21.

Também de acordo com o Boletim, 7.286 testes foram realizados, 6.179 são negativos e 38 aguardam resultados. Ainda há 168 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas são orientadas a permanecerem em isolamento.